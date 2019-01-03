Сотрудники ЦОМП вышли на дежурство у закрытых станций метро

Почти 70 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров дежурят у закрытых станций Арбатско-Покровской линии подземки. Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Они находятся возле станций "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская", а также на станции "Курская". С помощью громкоговорителей они предупреждают о закрытии участка синей ветки.
Со 2 по 5 января включительно поезда курсируют от "Пятницкого шоссе" до "Курской", а с 6 по 8 января – от "Пятницкого шоссе" до "Партизанской".
Сотрудники также ЦОМП также раздали порядка 10 тысяч информационных листовок об изменениях движения и рассказывают о компенсационных маршрутах. Кроме того, они помогают составить оптимальный маршрут на время закрытия станций.
Маршрут КМ1 работает со 2 по 5 января (автобусы отходят от станций "Щелковская" и "Курская"), маршрут КМ2 – с 6 по 8 января (автобусы свяжут "Щелковскую" и "Партизанскую"). Интервал движения – около минуты.
С 4 по 8 января будут недоступны три станции Таганско-Краснопренсенской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". В эти дни поезда фиолетовой ветки будут ездить только между станциями "Планерная" и "Выхино". От "Выхина" до закрытых станций начнут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ.
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