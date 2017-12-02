Доступность МЦК для маломобильных граждан обсудили на круглом столе

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Состоялось заседание круглого стола на тему доступности Московского центрального кольца (МЦК) для маломобильных граждан. В мероприятии, приуроченном к Международному дню инвалидов, приняли участие представители ОНФ, общественные организации и маломобильные граждане.
Участники встречи обменялись мнениями, как сделать лучше и удобнее остановочные пункты кольца, сообщает Агентство "Москва".
По итогам предыдущей встречи в вестибюлях разместили дополнительную навигацию для слабовидящих людей – мнемосхемы передвижения и пиктограммы, специальные знаки и указатели. Санитарно-гигиенические помещения оборудовали специальными поручнями, а на лестницах устанавливаются пандусы.
Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря.
К сентябрю 2018 года интервал движения поездов на МЦК составит четыре минуты. По словам заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в 2018 году МЦК перевезет 120 миллионов пассажиров.
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