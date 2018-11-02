Маршруты наземного транспорта Москвы изменятся 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Наземный транспорт столицы изменит маршруты следования 7 ноября в связи с проведением шествия и митинга в Пресненском районе столицы, говорится на сайте Мосгортранса.

"На улице Заморенова и митинга на площади Краснопресненская Застава 7 ноября 2018 года изменяются маршруты наземного транспорта", – говорится в сообщении.

С 15:20 до окончания мероприятий троллейбус №35 будут следовать от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода, 66 троллейбус будет следовать от станции метро "Филевский парк" до Белорусского вокзала.

В эти же часы автобусы номер 39 будут следовать при движении к улице Расплетина – по улице Красная Пресня; номер 69 – от станции метро "Краснопресненская" – по улице Красная Пресня; номер 152 – от Филевского бульвара до остановки "Улица Анны Северьяновой" с разворотом через улицу 1905 года, улице Мантулинская и улицу Сергея Макеева.

Как отмечается, с 19:00 до окончания мероприятий автобусы 12, 64, 243, 850, 869, "м6", "т18", "т79", и троллейбус 54 могут следовать с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей на один день 7 ноября. Ограничение вводится из-за проведения на Красной площади торжественного марша, посвященного 77-й годовщине военного парада 1941 года.