Станция "Комсомольская" Кольцевой линии метро стала самой загруженной в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Комсомольская" Кольцевой линии столичной подземки оказалась наиболее загруженной в 2020 году. Об этом заявили в пресс-службе Дептранса Москвы в Telegram-канале.

"Ей воспользовались почти 24 миллиона пассажиров", – сообщили в департаменте транспорта города. Представители ведомства добавили, что в 2019 году "Комсомольская" Кольцевой линии также была самой популярной по количеству пассажиров станций.

Кроме того, в Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте. Стоимость "Единого" билета на одну поездку в метро и наземном транспорте составит 60 рублей.

Ранее говорилось, что более 300 тысяч москвичей воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь. Этот показатель в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период год назад.