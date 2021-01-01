Станция метро "Площадь Революции" стала самой популярной в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Станция столичного метро "Площадь Революции" стала самой популярной в новогоднюю ночь, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Самая популярная станция новогодней ночи – Площадь революции. Там было больше 24 тысяч пассажиров", – говорится в сообщении.

Также в тройке самых популярных станций оказались Пушкинская (22,7 тысячи) и Китай-город (19 тысяч).

Ранее стало известно, что 315 тысяч москвичей воспользовались общественным транспортом в эту новогоднюю ночь. Этот показатель в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период год назад. Больше всего пассажиров воспользовались метро и Московским центральным кольцом. С их помощью до своего пункта назначения в новогоднюю ночь добрались 284 тысяч человек.

