ЦОДД рекомендовал для поездок в центр города использовать общественный транспорт

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Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям использовать для поездок в центр города общественный транспорт. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Там отметили, что в настоящий момент в центральной части столицы проводится множество праздничных мероприятий и детских елок. При этом наблюдается большой потом машин.

Сейчас сложнее всего проехать по Кремлевской набережной, улицам Моховая, Воздвиженка и Большая Никитская. Кроме того, перекрыт ряд центральных улиц, введены временные ограничения на парковку.

Метрополитен, МЦК и наземный транспорт работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Тверскую улицу перекрыли для автомобилистов из-за проведения фестиваля "Путешествие в Рождество". Движение здесь восстановят только в 15:00 3 января.

Водителям придется объезжать участок между станциями метро "Маяковская" и "Охотный Ряд". Также закрыт проезд по улице Охотный Ряд и участку Моховой улицы — от Воздвиженки до Тверской улицы.

Пешеходной Тверская улица на Новый год становится впервые. На ней установили 10 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество".