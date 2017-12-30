Движение транспорта на Тверской улице закрыли до 3 января

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Тверскую улицу перекрыли для автомобилистов из-за проведения фестиваля "Путешествие в Рождество". Движение здесь восстановят только в 15:00 3 января, передает телеканал Москва 24.

Водителям придется объезжать участок между станциями метро "Маяковская" и "Охотный Ряд". Также закрыт проезд по улице Охотный Ряд и участку Моховой улицы — от Воздвиженки до Тверской улицы.

Пешеходной Тверская улица на Новый год становится впервые. На ней установили 10 площадок фестиваля "Путешествие в рождество".

Закроют для движения и несколько других участков дорог в центре Москвы, ознакомиться с ними можно здесь.

В связи с перекрытиями изменились трассы автобусов. Добраться до праздничных площадок москвичи и гости столицы смогут на метро.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь со всех 10 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице запустят фейерверки.

Сам фестиваль проводится в Москве с 22 декабря по 14 января. Главные мероприятия гостей ждут на Тверской улице и Красной площади, а также на Манежной и Тверской площадях, площади Революции, Рождественке, Новом Арбате, Арбате и в Камергерском переулке, на Тверском и Гоголевском бульварах, в Климентовском переулке и Новопушкинском сквере.