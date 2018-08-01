В Краснодарском крае может появиться дорога к морю за 1,2 трлн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На месте двухполосного горного серпантина от поселка Джубга до города Сочи Росавтодор предложил построить четырехполосную скоростную трассу, пишет газета "Ведомости".

По словам федеральных чиновников, по предварительным подсчетам, стоимость проекта составит 1,2 триллиона рублей. Но если концепция новой дороги будет реализована, то добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час.

Пока этот отрезок пути можно преодолеть за четыре часа, а если дорога загружена фурами или на ней ремонт, то легко потратить здесь и весь день. Участок трассы А147 работает на пределе пропускной способности. Дорога узкая, опасная, и иногда просто непроходимая.

Если строительство новой дороги поддержат, и проект воплотят в жизнь, то длина трассы составит примерно 119,5 км, расчетная скорость на ней – 120 км/ч, рассказывает один из федеральных чиновников. Для автомобилистов, по его словам, проезд планируется сделать бесплатным.

Сообщается, что новая дорога должна пройти в обход населенных пунктов: Туапсе, Сочи и поселка Лазаревское.

Вопрос о скоростной автомагистрали на этом отрезке трассы прорабатывался правительством с прошлой весны. Как сообщают чиновники, работа велась и в администрации президента.

"Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать", – сказал федеральный чиновник.

Ради идеального вида береговой линии рассматривали даже перенос железной дороги на участке Сочи – Новороссийск от побережья вверх. Но от этой инициативы отказались, так как слишком сложно организовать.

Ключевым вопросом на данный момент является финансирование мегапроекта. Обсждались даже варианты строить инфраструктуру в рассрочку, но даже тогда государству придется внести существенный вклад уже на этапе строительства каждого участка.

Проект очень дорогой и решение по нему будет принято после оценки других инфраструктурных проектов, которые сейчас находятся на рассмотрении, рассказали чиновники.