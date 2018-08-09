На улице Летчика Бабушкина ограничили движение автотранспорта до конца августа

В информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили о временном ограничении проезда по улице Летчика Бабушкина.

По информации транспортников, ограничения необходимы в связи с реконструкцией инженерных коммуникаций на северо-востоке столицы. При этом сообщается, что частично перекрывать улицу для проезда будут в два этапа.



Согласно графику первой очереди работ, ограничение движения на улице Летчика Бабушкина на участке от дома № 9, корпус 1 до дома № 5 будут действовать на одной полосе в круглосуточном режиме до 31 августа включительно.

Тот же участок дороги из-за проведения инженерных работ перекроют с 11 сентября по 1 ноября.