Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта 2013, 21:51

Экономика

Из 138 ярмарок выходного дня работает 90

Из 138 площадок для ярмарок выходного дня открыто только 90, сообщил в эфире "Москва FM" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Это где-то сезонная проблема, где-то и не совсем. Исключив промышленную группу товаров, многие операторы столкнулись с тем, что кроме вещей там нечем и торговать", - рассказал Немерюк.

Торговать продовольственными товарами отчасти мешает климат. В сильные морозы продукция быстро портится. А из-за некогда разрешенной торговли вещами, ярмарки превращались в барахолки.

торговля ярмарки Алексей Немерюк экономика и предпринимательство

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика