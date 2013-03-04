Из 138 ярмарок выходного дня работает 90

Из 138 площадок для ярмарок выходного дня открыто только 90, сообщил в эфире "Москва FM" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Это где-то сезонная проблема, где-то и не совсем. Исключив промышленную группу товаров, многие операторы столкнулись с тем, что кроме вещей там нечем и торговать", - рассказал Немерюк.

Торговать продовольственными товарами отчасти мешает климат. В сильные морозы продукция быстро портится. А из-за некогда разрешенной торговли вещами, ярмарки превращались в барахолки.