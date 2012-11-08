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Наземный транспорт

08 ноября 2012, 14:51

Для Подмосковья закупят 120 работающих на газу автобусов

топливо общественный транспорт наземный транспорт газ мо

Правительство Московской области на плановом заседании приняло решение увеличить уставной фонд ГУП "Мострансавто" на 565 миллионов рублей для закупки автобусов, работающих на газомоторном топливе.

По словам министра транспорта Московской области Александра Чупракова, "Закупка такого транспорта – это первый шаг в переходе на автотранспорт на электрическом приводе, и, между прочим, «слить» газомоторное топливо невозможно, что существенно сэкономит финансовые средства".

Всего, как сообщает пресс-служба правительства Московской области, будет закуплено 120 автомобилей на газомоторном топливе.

Ранее сообщалось, что столичные власти заключат договор с компанией "Газпром" о расширении использования природного газа в качестве топлива.

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