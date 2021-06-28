Nvidia совместно с Google создадут первую лабораторию искусственного интеллекта для 5G

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Американская компания-разработчик видеокарт Nvidia совместно с Google создаст первую лабораторию AI-on-5G. Она позволит разрабатывать, тестировать и внедрять искусственный интеллект в сети связи формата 5G. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
Nvidia обещает, что лаборатория предоставит предприятиям доступ к ее программным платформам для ускоренных вычислений, а также платформе Anthos Google Cloud, с помощью которых они смогут использовать данные и искусственный интеллект для повышения производительности бизнеса, операционной эффективности и оптимизации безопасности и надежности.
Компания планирует начать работу над лабораторией во второй половине 2021 года.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Кроме того, компания занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира располагается в калифорнийском Санта-Кларе. Число сотрудников составляет более 11 тысяч.
Корпорация Google со своей поисковой системой является частью холдинговой компании Alphabet. Она в себя также включает Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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