Apple отреагировала на сообщения о некачественных фото на iPhone 13

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания Apple прокомментировала сообщения о появлении графических артефактов на снимках, сделанных на iPhone 13. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным производителя, напрямую в службу поддержки с данной проблемой никто не обращался.

Ранее в Сети сообщили о появлении черных квадратов разных размеров на фотографиях, которые сняты на камеру iPhone 13 и сохранены в галерею. Кроме того, на некоторых снимках возникали проблемы с глубиной цвета.

Причина появления графических артефактов и помех пока неизвестна. В случае если речь идет о программном сбое, Apple сможет исправить его в последующих обновлениях.

iPhone 13 поступили в продажу в России в сентябре. У фирменных магазинов Apple выстроились очереди из покупателей.

В нынешнем году американская компания представила четыре устройства в модельном ряду iPhone 13 – обычную версию, а также модели mini, Pro и Pro Max.