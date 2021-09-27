Apple отреагировала на сообщения о некачественных фото на iPhone 13

14:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компания Apple прокомментировала сообщения о появлении графических артефактов на снимках, сделанных на iPhone 13. Об этом сообщает "Газета.ру".
По данным производителя, напрямую в службу поддержки с данной проблемой никто не обращался.
Ранее в Сети сообщили о появлении черных квадратов разных размеров на фотографиях, которые сняты на камеру iPhone 13 и сохранены в галерею. Кроме того, на некоторых снимках возникали проблемы с глубиной цвета.
Причина появления графических артефактов и помех пока неизвестна. В случае если речь идет о программном сбое, Apple сможет исправить его в последующих обновлениях.
iPhone 13 поступили в продажу в России в сентябре. У фирменных магазинов Apple выстроились очереди из покупателей.
В нынешнем году американская компания представила четыре устройства в модельном ряду iPhone 13 – обычную версию, а также модели mini, Pro и Pro Max.
Аналитик рынка мобильной связи рассказал о продажах iPhone
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