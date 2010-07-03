ФАС может оштрафовать Google за рекламу дипломных работ

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Федеральная антимонопольная служба России может оштрафовать Google за рекламу по написанию дипломных работ и рефератов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Сервис Google нарушил требования закона "О рекламе". В законе говорится, что нельзя рекламировать услуги по подготовке и написанию дипломных работ, диссертаций и других работ.

"В сервисе Google Adwords такая реклама распространялась в декабре 2018 года", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о привлечении Google к административной ответственности. Компании грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что компанию Google могут оштрафовать за распространение рекламы онлайн-казино. По данным ФАС, незаконная реклама призывала интернет-пользователей сыграть в казино онлайн на определенных условиях.

