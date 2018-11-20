Цены на авиабилеты подскажет искусственный интеллект

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

При прогнозировании стоимости авиабилетов планируют привлечь искусственный интеллект. Также его хотят использовать при планировании ремонтов самолетов. Об этом в ходе XII Международного форума "Транспорт России" сообщил гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев.

"Мы хотим обратиться к искусственному интеллекту, который будет прогнозировать цену на билет и загрузку в том или ином регионе. Это будет очень важно для нас, потому что мы идем сейчас в регионы – Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург", – приводит слова Савельева Агентство "Москва".

Также, по его словам, искусственный интеллект могут применить при прогнозировании ремонтов самолетов.

Также на форуме Савельев сообщил, что руководство авиакомпании намерено к 2023 году довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% и получить еще больше выручки. По его словам, цифровизация процессов способствовала открытию ряда офисов компании за рубежом.

Форум "Транспорт России" проходит для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями власти и бизнес-сообщества.

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