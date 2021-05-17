Эксперт назвал опасную функцию в Android

17 мая, 19:30
Фото: depositphotos/GaudiLab
Эксперт в области информационной безопасности Зак Доффман рассказал об опасности, с которой может столкнуться каждый владелец смартфонов на Android. Об этом сообщает Forbes.
Риск, о котором предупреждает эксперт, связан с новым приложением от Google – Android Mеssages.
По словам Доффмана, в приложении на данный момент недоработана защита переписок от слежки. Кроме того, она не распространяется на групповые чаты.
Он также уточнил, что у пользователей Samsung указанное приложение устанавливается по умолчанию, в связи с чем число скачиваний приложения продолжает расти.
Доффман призвал пользователей прекратить общаться в мессенджерах, не обеспечивающих сквозное шифрование, среди которых он упомянул Facebook Messenger и Telegram.
Ранее эксперты назвали опасные функции операционной системы Android. Они привели в пример возможность сохранять данные банковских карт в браузере Google Chrome. Данная функция удобна, но не безопасна, отметили специалисты.
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