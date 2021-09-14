Южнокорейский регулятор оштрафовал Google почти на 177 млн долларов – СМИ

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Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал компанию Google на 176,8 миллиона долларов, об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что Google препятствовал рыночной конкуренции, требуя от производителей смартфонов заключать соглашение, согласно которому они не смогут устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы Android.

Антимонопольный регулятор в Южной Корее счел это злоупотреблением доминирующим положением.

7 сентября управление Федеральной антимонопольной службы России по Москве оштрафовало Google на сумму 200 тысяч рублей. По данным ФАС, в мае компания нарушила закон, распространяя в системе Google AdWords рекламу финансовой организации, действовавшей на территории РФ без лицензии.

В этом году столичный УФАС уже штрафовал Google. Новый штраф, наложенный на компанию, стал пятым по счету. В ведомстве уточнили, что предыдущие четыре штрафа на 800 тысяч рублей уже оплачены.

