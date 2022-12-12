Google убрал РФ из проекта "Год в поиске" по самым популярным запросам

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Google убрал Россию из перечня государств в проекте "Год в поиске", в рамках которого к концу каждого года компания представляет список самых популярных запросов в стране. Информацией об этом поделился ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Года в поиске" не будет", – заявили в Google.

Компания представляла наиболее популярные запросы в РФ еще с 2016 года. Последний раз итоги года были подведены в декабре прошлого года.

Помимо России, Google не представит перечень самых популярных запросов в Бангладеше, Белоруссии, Болгарии, Казахстане, Китае, Латвии, Сербии, Сирии, Эстонии и многих других.

Ранее компания поделилась самыми популярными запросами в 2022 году. По результатам исследований, чаще всего люди искали новости по Украине и смерти королевы Елизаветы II. Первое место по общим запросам заняла игра Wordle.

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