Член ОП РФ Евгений Нифантьев предлагает соцсетям удалять фейковые аккаунты

18:45
Фото: Галина Бродская
Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев выразил мнение, что уход от анонимности позволит защитить детей и подростков от обмана.
"Родители стремятся защитить детей от угроз реального мира, но зачастую игнорируют мир виртуальный, наивно полагая, что те защищены стенами своего дома. Но, когда подросток переписывается в соцсетях с человеком, с которым не знаком лично, он не всегда осознает, что за его аватаром может скрываться кто угодно. И, общаясь с неким образом, он может подвергаться манипуляциям со стороны взрослого и в итоге получить серьезные психологические травмы", – заявил Нифантьев.
Он считает, что нужно не только проработать механизм контроля, но и сформировать культуру поведения в социальных сетях. По его словам, важным шагом в этом вопросе станет повышение ответственности владельцев и модераторов соцсетей.
"Я ни в коем случае не призываю нарушать тайну переписки и вводить какой-то тотальный контроль. Первым шагом может стать повышение ответственности как владельцев соцсетей, так и простых модераторов. Именно они могут оперативно удалять аккаунты, представляющие потенциальную угрозу для пользователей", – добавил член Общественной палаты РФ.
Ранее Нифантьев предложил учредить день отказа от соцсетей. Он отметил, что речь не идет об аналоге Международного дня без интернета, который отмечается в последнее воскресенье января.
Член Общественной палаты понимает, что современный ритм жизни не позволяет совсем не проверять почту или не заглядывать в мессенджеры, однако 24 часа не следить за лайками и новыми комментариями к постам вполне реально.
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