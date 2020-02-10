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Технологии

07:23

Зонд Solar Orbiter стартовал к Солнцу с мыса Канаверал

технологии

Фото: AP/TASS/Terry Renna

Ракета-носитель Atlas V с космическим зондом Solar Orbiter стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Трансляция велась на сайте NASA.

Solar Orbiter – совместный проект NASA и Европейского космического агентства стоимостью около 1,5 миллиарда долларов. В течение семи лет аппарат весом чуть менее двух тонн будет наблюдать за активностью и полярными областями Солнца.

В своих исследованиях Solar Orbiter будет координироваться с запущенным NASA в 2018 году зондом Паркера. Solar Orbiter предстоит сделать первые фотографии полярных областей Солнца.

На аппарат установлен специальный теплозащитный щит, который позволит приблизиться к Солнцу на расстояние 42 миллиона километров. На таком расстоянии внешняя поверхность защитного элемента будет нагреваться более чем до 500 градусов Цельсия.

Ранее SpaceX испытала систему эвакуации экипажа корабля Crew Dragon. корабль покинул "аварийную ракету" и совершил посадку. Сама ракета-носитель Falcon 9, как и ожидалось, взорвалась после того, как ее покинул корабль.

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