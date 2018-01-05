Роскомнадзор попросил Instagram объяснить блокировку "Аптекарского огорода"

5 января, 18:46
Роскомнадзор попросил представителей социальной сети Instagram объяснить причину блокировки аккаунта Ботанического сада МГУ имени Ломоносова. Сообщение размещено на странице ведомства в Twitter.
"Instagram заблокировала учетную запись Ботанического сада МГУ без каких-либо объяснений. Москвичи с ее помощью привыкли получать полезную информацию об актуальных проводимых там мероприятиях. Дорогой Instagram, не могли бы вы объяснить причины блокировки аккаунта?" – написали представители Роскомнадзора.
Ранее сообщалось, что аккаунт был заблокирован без предварительных уведомлений. Как пояснил директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм, для возобновления доступа соцсеть требует юридические документы на ботанический сад. Их предоставить невозможно, поскольку парк – подразделение МГУ, а не коммерческая компания.
У "Аптекарского огорода" в Instagram было около 300 тысяч подписчиков. Там публиковались официальные новости ботанического сада и обзоры мероприятий.
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