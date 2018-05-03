Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за доступ к Telegram

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, с помощью которых можно было получить доступ к мессенджеру Telegram. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Он также отметил, что в настоящий момент Роскомнадзор ведет переговоры с 15 иностранными хостинг-провайдерами. В том случае, если они продолжат предоставлять Telegram свои IP-адреса, то, скорее всего, также будут заблокированы, передает РИА Новости.

13 апреля суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля началась блокировка.

17 апреля ведомство потребовало от Apple и Google удалить мессенджер из магазинов приложений. В черный список попали подсети, которые использовались для обхода ограничений. Роскомнадзор заблокировал более 15 миллионов IP-адресов во время блокировки. В том числе облачный сервис Amazon и Google.

