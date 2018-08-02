Роскачество представило рейтинг смартфонов 2018 года

2 августа, 09:02
Фото: depositphotos/lzf
Проверку смартфонов, представленных в 2018 году, провело Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT). В ней участвовали 55 моделей самых популярных в России марок телефонов.
Новинки рынка проверили по 229 параметрам качества и безопасности, включая эргономику, возможности, навигацию, качество съемки камерой и другие критерии, сообщает ТАСС.
Первые места в десятке лучших заняли Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9 Plus, а лидеры предыдущего рейтинга – Samsung Galaxy S8 и S8 Plus – теперь находятся на третьем и четвертом местах. Замкнул пятерку iPhone 8 Plus, за ним следует Huawei P20 Pro.
Также в десятку вошли Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8, iPhone X и Huawei-Mate 10 Pro. Больше всего позиций в рейтинге получил производитель Samsung, три места завоевали iPhone и два – Huawei.
Смартфоны от Samsung, по мнению экспертов, обладают лучшим качеством звука, емкостью батареи, объемом памяти, качеством звонков и водонепроницаемостью. По-прежнему лидером по качеству фото и видео остается Apple и его iPhone X, iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus. Samsung S9 и S9 Plus по этому критерию находятся на 12-м и 17-м местах.
Прочнее всего оказались Huawei P20 Pro и Huawei Mate 10 Pro, самым слабым в этом отношении оказался iPhone X. Лучшие аккумуляторы стоят в Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.
Менее чувствительными к прикосновению пальцев из топ-10 оказались iPhone 8 Plus, iPhone 8 и iPhone X, а немного более сложными в использовании эксперты назвали Galaxy S8 и S8+, Galaxy Note 8 и iPhone X.
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