Автоматов с круглосуточной продажей билетов станет больше

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество автоматов, круглосуточно продающих билеты на городской транспорт, может увеличиться до 200 штук, заявил директор по информационным технологиям ГУП "Мосгортранс" Павел Кровяков.

"У нас с 2017 года для пассажиров доступна круглосуточная продажа билетов через автоматы. На сегодняшний день это 120 автоматов. В ближайшее время будет рост до 200 штук", – цитирует сотрудника перевозчика Агентство "Москва". Сейчас автоматизированные киоски с билетами стоят в местах с большим пассажиропотоком.

Терминалы позволяют не только купить билеты, но и пополнить карту "Тройка" и социальные карты школьника и студента. Оплатить услуги можно наличными или картой. Доступна и оплата с помощью смартфона.

Ранее сообщалось, что в на двух маршрутах в столице стала доступна оплата проезда банковскими картами с функциями PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. На всех основных центральных маршрутах планируется запустить такую возможность в ближайшие два-три месяца.