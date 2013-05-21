Театр "Шалом" закрывает сезон

В пятницу, 24 мая, в Московском еврейском театре "Шалом" состоится закрытие 25-го юбилейного сезона. В этот день посетителей ждет праздничное шоу "Фаршированная рыба с гарниром", в рамках которого намечены танцы, концерты и встречи с известными людьми.

Так, в числе приглашенных гостей можно будет лицезреть артистку Большого театра Надежду Витковскую и юную исполнительницу Вику Оганнисян.

В свои 12 лет девочка уже завоевала гран-при нескольких международных конкурсов. А видео с ее выступлением в Сети набрало 5 миллионов просмотров, сообщили М24.ru организаторы праздника.

Завершится вечер кинокапустником драматурга Аркадия Инина.