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30 августа 2012, 16:08

Технологии

Пройти курс компьютерной грамотности москвичи смогут дома

В ближайшие дни столичный департамент информационных технологий планирует запустить систему дистанционного обучения компьютерной грамоте. Она будет доступна на портале госуслуг Москвы.

Пользователь сможет выбрать любую из 14 обучающих программ, пройти ее и получить соответствующий электронный сертификат, сообщает РИА Новости.

В системе будут представлены программы разных уровней - от простых обучающих до "Автокада" или обработки цифровых фотографий. Программы предназначены не только для обычных москвичей, но и для чиновников, которые должны будут пройти их в обязательном порядке.

Обучение для всех пользователей будет бесплатным.

Сюжет: Госуслуги в Москве
связь технологии программы Департамент информационных технологий Москвы
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