Анна сообщает о появлении Skype-кабины на станции Выхино

29 августа 2013, 16:27
Фото:Читатель M24.ru
30 августа на железнодорожной станции Выхино заработает Skype-кабина.С её помощью любой желающий сможет совершать бесплатные видеозвонки и обмен сообщениями с другими пользователями Skype. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.
"Эта кабинка появилась на станции Выхино. Пока не работает", - сообщает жительница района Выхино-Жулебино Анна Постреева.
С 30 августа кабину подключат и жители смогут бесплатно звонить практически в любую страну мира, сообщили в пресс-службе ЦППК.
Терминал будет оснащен 22-дюймовым touch-дисплеем и телефонной трубкой, однако к устройству при желании можно будет подключить свои наушники. Для того чтобы воспользоваться Skype-кабиной, достаточно ввести свои логин и пароль. Как только человек покидает кабину, разговор автоматически завершается, а Skype выходит из аккаунта.
Кабина расположена в кассовом зале станции со стороны улицы Красный Казанец.
Кроме того, в дальнейшем Центральная пригородная пассажирская компания планирует обеспечить возможность доступа в Интернет с помощью Wi-Fi на станциях с крупным пассажиропотоком.
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Напомним, что аналогичные Skype-кабины уже около года стоят в терминале аэроэкспресса в аэропорту Шереметьево.
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