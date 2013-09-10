Архив Московской области планируют автоматизировать

Федеральная налоговая служба России планирует автоматизировать архив Московской области. Конкурс на поставку и монтаж технологического оборудования уже объявлен.

Победитель конкурса должен будет поставить принтеры, копиры, сканеры, ноутбуки, стационарные компьютеры, промышленные термопринтеры штрих-кода для печати этикеток, ручные контактные сканеры штрих-кода, гильотинные резаки, LCD-монитор и многое другое.

Цена контракта составит 203,4 миллиона рублей. Исполнителю также предстоит собрать, установить и запустить данное оборудование в работу.