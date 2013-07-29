Проглотивший скрепку осужденный заплатит за ее извлечение

Каширская городская прокуратура взыскала с заключенного почти пять тысяч рублей за извлечение скрепки, которую тот намеренно проглотил.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области, 28-летний местный житель, осужденный за мошенничество и кражу, проглотил скрепку. Его доставили в Каширскую районную больницу, где и прооперировали, потратив на это 4610 рублей из городского бюджета.

Согласно статье Гражданского кодекса, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, должен быть полностью возмещен тем, кто этот вред причинил.

В связи с этим прокурор направил в суд заявление о взыскании денег с заключенного, затраченных из бюджета. Судья удовлетворил иск прокурора в полном объеме.