Мосгорсуд отклонил кассацию на приговор экс-губернатору Белых

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взяточничество, сообщает РИА Новости.
1 февраля суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима. Он также должен выплатить свыше 48 миллионов рублей штрафа.
Летом Белых этапировали в Рязань. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 48,2 миллиона рублей за получение взятки размером 400 тысяч евро.
Белых обвиняют в коррупции. По сведениям следствия, в 2011–2012 годах он через посредника получил взятку в 200 тысяч евро от предпринимателя Альберта Ларицкого. По этому эпизоду экс-губернатора оправдали из-за отсутствия неопровержимых доказательств.
В 2016 году Белых задержали при получении 150 тысяч евро от владельца АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания" Юрия Судгаймера. Это была часть взятки в 400 тысяч евро, за которую Белых обещал покровительство по освоению леса в Кировской области. Защита настаивала на том, что он оказался жертвой провокаций.
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