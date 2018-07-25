Экс-губернатор Белых устроился на работу в библиотеку колонии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, который отбывает срок за взяточничество, устроился на работу в библиотеку колонии, передает РИА Новости.

"Никита Юрьевич уже не в карантине. Сейчас он работает в местной библиотеке. Также в колонии на территории есть храм. Чувствует он себя не лучше и не хуже", – сообщила его супруга Екатерина Белых на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Белых этапировали в Рязань. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 48,2 миллиона рублей за получение взятки размером 400 тысяч евро.