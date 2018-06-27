СК возбудил дело после смертельного отравления рабочих в Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту отравления четверых рабочих на предприятии в Раменском районе, передает Агентство "Москва".

"Трансформаторная емкость упала внутрь бункера-накопителя мякотных отходов. В результате этого были отравлены четверо рабочих. Двое мужчин сразу же скончались на месте, еще двое – в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу", – заявила старший помощник главы ведомства Ольга Врадий.

После проверки сотрудники СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Сейчас следователи проводят допросы и устанавливают лиц из числа сотрудников и руководства предприятия, отвечающих за обеспечение техники безопасности и требований охраны труда.

На предприятии в Раменском районе 24 июня 2018 года в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошел сбой в работе контейнера. При попытке привести аппарат в рабочее состояние два человека скончались на месте, еще двоих в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. После случившегося прокуратура Московской области организовала проверку.