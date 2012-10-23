Подсудимые по делу о попытке подрыва "Сапсана" частично признали вину

23 октября 2012, 18:20
Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении четверых обвиняемых в покушении на подрыв скоростного поезда "Сапсан" в Подмосковье.
В ходе заседания трое подсудимых частично признали свою вину в участии в незаконных вооруженных формированиях и хранении взрывчатых веществ. Обвинения в попытке совершения теракта и бандитизме все четверо категорически отвергают.
На скамье подсудимых члены террористической организации "Имарат Кавказ" Ислам Хамжуев, Фаиль Невлютов, Мансур Умаев и Мансур Эдильбиев. Они обвиняются в покушении на теракт, бандитизме и незаконном обороте оружия. Кроме того, Хамжуеву, Умаеву и Эдельбиеву инкриминируется незаконное изготовление взрывного устройства, Невлютову - участие в незаконном вооруженном формировании, а Хамжуеву - финансирование незаконного вооруженного формирования и участие в нем.
Как рассказал ИТАР-ТАСС адвокат Умаева Абусупьян Гайтаев, его подзащитный вину не признает ни в чем. Комментируя обвинение, защитник подчеркнул, что подсудимые не могли создать полноценное взрывное устройство "в силу своих умственных и физических способностей".
"Если они и собирались что-то совершить, то передумали, так как осознали, что могут принести вред здоровью людей", - подчеркнул защитник. В связи с тем, что материалы дела поступили в суд с грифом "секретно", процесс проходит в закрытом режиме.
Напомним, покушение на подрыв пассажирского скорого поезда "Сапсан" произошло летом 2011 года на маршруте Москва – Санкт-Петербург.
По материалам следствия, в арендованной столичной квартире фигуранты дела изготовили самодельную бомбу мощностью более 10,5 кг в тротиловом эквиваленте. Мужчины намеревались заминировать пути в районе железнодорожной станции Фирсановка. Однако были задержаны сотрудниками ФСБ России. Дело о покушении на подрыв "Сапсана" было направлено в суд в сентябре 2012 года.
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