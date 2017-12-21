Глава Хакасии будет лично контролировать ситуацию с изъятием детей из семьи

Фото:ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Глава Республики Хакасия Виктор Зимин взял на личный контроль ситуацию с изъятием семерых детей из приемной семьи. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Николай Денисов.

"Ситуация находится под моим личным контролем. Я уже отдал распоряжение министерству образования и науки Хакасии и детскому омбудсмену совместно с органами опеки Боградского района тщательно разобраться с ситуацией на месте, где проживает эта семья", – процитировал Денисов заявление Зимина.

Ранее СМИ сообщили о том, что органы опеки изъяли у жительницы Хакасии семерых приемных детей якобы из-за того, что у четырехлетнего ребенка были слишком длинные волосы. 20 декабря сенатор Елена Мизулина объявила о намерении обратится в Генпрокуратуру, чтобы проверить законность действий сотрудников службы опеки. Разобраться в ситуации пообещала и уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Следующее заседание суда Боградского района по делу об изъятии детей из семьи назначено на 22 декабря. В суде ситуацию не комментируют.