Имущество экс-миллиардера Тельмана Исмаилова пустят с молотка

Кредиторы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова получили шанс вернуть свои деньги. По решению Арбитражного суда, имущество экс-миллиардера пустят с молотка, передает телеканал Москва 24.

Суд предписал предоставить финансовому управляющему Валерию Кубелуну доступ к недвижимости Исмаилова в России: квартирам, домам и земельным участкам. Сам Исмаилов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

По словам адвоката Александра Трещева, экс-миллиардер не скрывает, что сейчас находится во Франции. Он даже публикует свои фотографии в соцсетях, а правоохранительные органы по непонятным причинам не делают новый запрос, отметил адвокат. "Франция не всегда удовлетворяет требования российских прокуроров, или других следственных органов", − добавил он.

Получив доступ к владениям обанкротившегося олигарха, специалисты проведут оценку стоимости недвижимости Исмаилова, а затем ее выставят на аукцион. Как пояснил арбитражный управляющий по делам Исмаилова Валерий Кубелун, "сейчас начнется инвентаризация, потом оценка, потом только продажа". "Никому ничего передаваться не будет, все будет продано на электронных торгах", − отметил он .

Пустившийся в бега Исмаилов оставил в столичном регионе солидные владения, например, две квартиры в доме на Кутузовском проспекте стоимостью примерно 50 миллионов рубле каждая. Кроме того, под Москвой Исмаилова владеет четырьмя участками земли, несколькими домами и квартирами.

В частности, в Апрелевке ему принадлежат два двухэтажных особняка на улице Ватутина. Один из них, площадью 636 квадратных метров, оценивают в 34 миллиона рублей. Второй дом, по мнению экспертов, вместе с землей стоит 50 миллионов рублей. В той же Апрелевке бизнесмен владеет газопроводом за 35 тысяч рублей и участком земли в 200 "квадратов" стоимостью 500 тысяч рублей.

В декабре 2017 года экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова обвинили в убийстве двух человек. По версии следствия, Исмаилов организовал убийство предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенное в 2016 году. Кроме того, экс-миллиардеру предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия.