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20 июня, 00:14

Суд избрал меру пресечения соучастникам Бойко-Великого по делу о хищениях

суды

20 июня, 00:14

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения шести предполагаемым соучастникам бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в крупных хищениях из банка "Кредитный экспресс", передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе суда, суд арестовал Бойко-Великого, двух его соучастниц, и еще четырех фигурантов дела поместил под домашний арест.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс" Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов. Система хищений привела к отзыву лицензии Центробанком России.

Сообщается, что следствие проверяет факты вывода активов банка через необеспеченные и невозвратные кредиты юридическим лицам. Представителем потерпевшего по уголовному делу является Агентство по страхованию вкладов.

суды

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