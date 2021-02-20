Мосгорсуд оставил в силе решение по фильму "Беслан"

20 февраля, 18:34
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу компании Google на решение суда снять ограничение на просмотр фильма "Беслан", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
22 октября Таганский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube.
Этому предшествовало наложение видеохостингом YouTube возрастного ограничения на фильм из-за сцен насилия и необходимости авторизации пользователя для его просмотра.
Позже в Google заявили, что компания не согласна с таким решением суда намерена его обжаловать.
"Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения", – сообщили в пресс-службе.
Ранее Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за ограничений на фильм о Беслане. YouTube пометил документальную картину как недопустимую, что было расценено как акт цензуры.
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