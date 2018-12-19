Въехавшему в переход водителю дали 4 года колонии

Водитель автобуса Виктор Тихонов, которого признали виновным в смертельном ДТП у метро "Славянский бульвар", проведет четыре года в колонии общего режима. Такой вердикт 19 декабря вынес Дорогомиловский районный суд столицы, передает телеканал Москва 24.
Также Тихонову установлен запрет на управление транспортными средствами сроком на три года.
Сам водитель свою вину не признал. По его словам, трагедия произошла из-за неисправности автобуса. С этим утверждением не согласны специалисты, проводившие автотехническую экспертизу. Они уверены, что в момент ДТП состав находился в работоспособном состоянии. Защита Тихонова, в свою очередь, настаивала, что участниками экспертизы были заинтересованные лица. До вынесения приговора он находился под домашним арестом и был взят под стражу в зале суда.
Ранее прокурор попросил суд назначить Тихонову 5 лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.
Адвокат Равиль Саберов заявил, что обжалует вердикт суда. "Приговор вынесен с существенными нарушениями процессуального закона", – заявил представитель защиты. По его мнению, суд не учел доводы защиты и отказал в ходатайстве о проведении повторной технической экспертизы.
Авария произошла в декабре 2017 года. Тогда водитель автобуса ЛиАЗ, находясь на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте, выехал на тротуар, а затем продолжил движение в подземном переходе у станции подземки. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще двое получили тяжелые травмы, всего пострадали 11 человек. По данным следствия, люди пострадали из-за "преступной небрежности" водителя, который "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства" и по ошибке нажал на газ.
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