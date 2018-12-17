Суд вынес приговор модели-дебоширке Кире Майер

Суд вынес приговор модели Кире Майер

Модели Кире Майер второй раз вынесли обвинительный приговор за применение насилия в отношении полицейского, сообщает телеканал Москва 24.

Решением Пресненского суда Москвы подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на год и два месяца.

В сентябре Пресненский суд признал девушку виновной в совершении двух преступлений по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" и приговорил ее к 1,5 года колонии-поселения.

21 ноября Мосгорсуд отменил приговор. Дело отправили на новое рассмотрение в связи с допущенными нарушениями со стороны суда и гособвинения.

Mercedes-Benz, за рулем которого находилась лишенная водительских прав Майер, остановили в центре Москвы. Пытаясь вырвать протокол у сотрудника ДПС, она причинила инспектору телесные повреждения.

Позже Майер также нанесла телесные повреждения конвойному в СИЗО.