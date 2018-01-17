Бывшего главу службы безопасности Березовского арестовали в Москве

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Бывшего главу службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова арестовали по подозрению в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Решением Лефортовского суда Москвы он останется под стражей до 16 марта.

До той же даты арестованы еще три фигуранта дела: директора "Аналитики и безопасности" Руслан Мильченко, экс-глава службы безопасности "Тольяттиазота" Олег Антошин и безработный Алексей Алексеев. Им инкриминируются те же статьи, сообщает РИА Новости.

Сам Соколов, который в настоящее время работает экспертом коммерческой компании "Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность", заявил в суде, что его задержали по наводке Службы безопасности Украины.

Известно, что в августе прошлого года СБУ задержала гражданскую жену Соколова Дарью Мастикашеву. Ее обвиняют в измене родине и незаконном приобретении боеприпасов.

Центр "Аналитика и безопасность", в частности, расследовал авиакатастрофу рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. По версии центра причиной крушения стал взрыв на борту. Мильченко тогда заявляла, что центр получал угрозы, так как эта версия "очень мешала властям Украины".