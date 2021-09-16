Водителя Mercedes, сбившего двух женщин на севере Москвы, приговорили к 8 годам колонии

Фото: пресс-служба Головинского районного суда города Москвы

Водителя Mercedes Хусена Сомона, который насмерть сбил двух женщин на севере столицы, приговорили к 8 годам колонии. Соответствующее решение принял Головинский районный суд Москвы.

"Хусен Сомон признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 6 статьи 264 УК РФ", – рассказали в пресс-службе суда.

Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Также Сомона на три года лишили права управлять транспортными средствами.

23 марта иномарка на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда совершила наезд на двух женщин. Сразу после случившегося водитель оставил машину, а сам скрылся с места аварии.

Одна из пострадавших умерла в больнице спустя несколько часов после происшествия. 24 марта стало известно о смерти второй женщины.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

