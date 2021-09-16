Водителя Mercedes, сбившего двух женщин на севере Москвы, приговорили к 8 годам колонии

12:00
Фото: пресс-служба Головинского районного суда города Москвы
Водителя Mercedes Хусена Сомона, который насмерть сбил двух женщин на севере столицы, приговорили к 8 годам колонии. Соответствующее решение принял Головинский районный суд Москвы.
"Хусен Сомон признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 6 статьи 264 УК РФ", – рассказали в пресс-службе суда.
Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.
Также Сомона на три года лишили права управлять транспортными средствами.
23 марта иномарка на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда совершила наезд на двух женщин. Сразу после случившегося водитель оставил машину, а сам скрылся с места аварии.
Одна из пострадавших умерла в больнице спустя несколько часов после происшествия. 24 марта стало известно о смерти второй женщины.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Суд арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего двух женщин в Москве
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