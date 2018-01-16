Адвокат Серебренникова признал факт обналичивания выделенных 130 млн рублей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов признал факт обналичивания 130 миллионов рублей, выделенных студии.

"Бывший главбух студии Масляева обналичила 130 миллионов рублей, но вернула их в кассу студии. Все эти средства тратились на осуществление проекта "Платформа", – заявил он в Басманном суде, передает ТАСС.

По его словам, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева вернула выделенные государством деньги наличными.

Ранее Серебренников назвал экс-бухгалтера Масляеву лучшим другом следствия. Он добавил, что на очной ставке Масляева призналась ему в краже пяти миллионов для себя, заключила сделку со следствием и дала показания на остальных обвиняемых.

Следователи считают, что в 2011 году художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников создал проект "Платформа". В 2011–2014 годы Минкультуры выделило проекту более 214 миллионов. Для его реализации Серебренников создал "Седьмую студию".

Кроме режиссер в деле фигурируют бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и продюсер организации Екатерина Воронова.

Предполагается, что они завышали сведения о числе и стоимости проводимых мероприятий и присвоили себе крупную сумму.