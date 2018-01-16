Адвокат Серебренникова признал факт обналичивания выделенных 130 млн рублей

16 января, 15:03
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов признал факт обналичивания 130 миллионов рублей, выделенных студии.
"Бывший главбух студии Масляева обналичила 130 миллионов рублей, но вернула их в кассу студии. Все эти средства тратились на осуществление проекта "Платформа", – заявил он в Басманном суде, передает ТАСС.
По его словам, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева вернула выделенные государством деньги наличными.
Ранее Серебренников назвал экс-бухгалтера Масляеву лучшим другом следствия. Он добавил, что на очной ставке Масляева призналась ему в краже пяти миллионов для себя, заключила сделку со следствием и дала показания на остальных обвиняемых.
Следователи считают, что в 2011 году художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников создал проект "Платформа". В 2011–2014 годы Минкультуры выделило проекту более 214 миллионов. Для его реализации Серебренников создал "Седьмую студию".
Кроме режиссер в деле фигурируют бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и продюсер организации Екатерина Воронова.
Предполагается, что они завышали сведения о числе и стоимости проводимых мероприятий и присвоили себе крупную сумму.
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