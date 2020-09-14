Арест экс-главы Серпуховского района Шестуна продлили до 23 декабря

16:27
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Подольский городской суд продлил срок ареста бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений, сказала Агентству "Москва" супруга фигуранта дела Юлия Шестун.
Известно, что арест был продлен до 23 декабря.
"Ходатайства адвокатов о домашнем аресте, учитывая состояние здоровье обвиняемого, судья Татьяна Юферова во внимание не приняла", – уточнила жена экс-главы Серпуховского района.
Заседание проходило без участия самого Александра Шестуна. По словам Юлии, суд удалил ее мужа из-за отказа обвиняемого подчиняться требованиям о снятии протестной голодовки.
Александра Шестуна арестовали в июле 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также незаконной предпринимательской деятельности. Кроме того, ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.
Ранее с Шестуна взыскали более 1 миллиарда рублей.
С экс-главы Серпуховского района Шестуна взыскали более 1 млрд рублей
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