Суд рассмотрит ходатайство о продлении арестов украинских моряков 17 апреля

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Суд Москвы 17 апреля рассмотрит вопрос о продлении сроков содержания под стражей 24 украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива, сообщает "Интерфакс".

Ожидается, что материалы дела поступят в Лефортовский районный суд 15 апреля. Как и в январе, суд будет проводить судебные заседания в отношении обвиняемых по четверкам, распределив их между тремя судьями в "две смены".

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Это произошло в Керченском проливе.

Нарушителей задержали. Они будут находиться под стражей до 24 апреля. Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал это происшествие провокацией.