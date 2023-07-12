"Фонбет ТВ" оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ-отношений детям

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Басманный суд Москвы выписал штраф компании "Фонбет ТФ", которая владеет ТНТ Music, за показ ЛГБТ-отношений несовершеннолетним. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Компанию признали виновной в совершении правонарушения по части 2 статьи 6.21.2 Административного кодекса (КоАП) РФ ("Распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения"). Теперь организация обязана выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

До этого по аналогичной статье штраф выписали принадлежащему "Яндексу" онлайн-сервису "Кинопоиск". На нескольких фильмах платформы не было пометки с возрастным ограничением 18+. Сумма штрафа также составила один миллион рублей.



Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ