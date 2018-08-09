Суд отклонил аппеляцию Telegram на ФСБ о ключах шифрования

09 августа 2018, 13:24
Фото: depositphotos/Mactrunk
Верховный суд РФ отклонил жалобу мессенджера Telegram на требования о предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей, признав приказ ФСБ законным, сообщает Агентство "Москва".
На слушании адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Telegram, заявил, что приказ Службы безопасности приняли с нарушением закона, а также, что он противоречит нормам конституции.
По его словам, это дело затрагивает интересы не только самого мессенджера, но и рядовых граждан, поскольку речь идет не только о тайне переписки, но и о законных способах защиты переписки.
Также он подчеркнул, что положения приказа не исключают злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников ФСБ, и добавил, что данный приказ могло издать только правительство.
При этом представитель ФСБ Юлия Костина отметила, что положения приказа не противоречат федеральному закону. Она не согласилась с тем, что предоставление отдельных ключей к шифрованию позволит ФСБ читать переписку всех пользователей, так как у ведомства есть определенные меры ответственности, и оно не допустит злоупотребления использования полученной информации.
Прокурор поддержала позицию ФСБ и сочла решение суда первой инстанции законным и обоснованным, отклонив апелляционную жалобу Telegram.
Блокировка Telegram продолжается с середины апреля 2018 года. Причиной послужило то, что сервис не предоставил ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Представители Telegram подали апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке.
Чтобы помешать работе сервиса, Роскомнадзор внес в реестр более 20 миллионов IP-адресов, многие из них использовались другими интернет-компаниями.
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