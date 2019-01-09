Неуследившие за подсудимыми по делу об убийствах на М4 полицейские пойдут под суд

В суд направлено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые конвоировали в Мособлсуде подсудимых по делу об убийствах на М4 "Дон".
Уголовное дело направила в Красногорский районный суд Московской области Генпрокуратура России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как уточняется, в среду, 9 января, заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу в отношении полицейских.
Следствие полагает, что в августе 2017 года обвиняемые в здании Мособлсуда грубо нарушили требования нормативных актов, устанавливающих порядок конвоирования.
"Они допустили одновременное перемещение пяти подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров", – говорится в сообщении ведомства.
Из-за халатности, которую допустили полицейские, подсудимые напали на конвой.
Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование побега осужденных из-под стражи в Мособлсуде. Собранную доказательную базу криминалисты передали в Генеральную прокуратуру РФ.
В ведомстве напомнили, что дело возбудили после того, как осужденные за серию нападений на водителей в Подмосковье напали на конвоиров, сбежали из-под стражи и отрыли огонь по полицейским и сотрудникам Росгвардии.
В сговор вступили подсудимые Холик Субханов, Фазритдин Хасанов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Хазратхон Додохонов. Последний оказался единственным, кто выжил при отражении нападения.
Впервые о деяниях банды, которая убивала автомобилистов на ночных трассах, стало известно в августе 2014 года. Злоумышленники убили 17 человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.