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19:01

Неуследившие за подсудимыми по делу об убийствах на М4 полицейские пойдут под суд

суды

19:01

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В суд направлено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые конвоировали в Мособлсуде подсудимых по делу об убийствах на М4 "Дон".

Уголовное дело направила в Красногорский районный суд Московской области Генпрокуратура России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, в среду, 9 января, заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу в отношении полицейских.

Следствие полагает, что в августе 2017 года обвиняемые в здании Мособлсуда грубо нарушили требования нормативных актов, устанавливающих порядок конвоирования.

"Они допустили одновременное перемещение пяти подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров", – говорится в сообщении ведомства.

Из-за халатности, которую допустили полицейские, подсудимые напали на конвой.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование побега осужденных из-под стражи в Мособлсуде. Собранную доказательную базу криминалисты передали в Генеральную прокуратуру РФ.

В ведомстве напомнили, что дело возбудили после того, как осужденные за серию нападений на водителей в Подмосковье напали на конвоиров, сбежали из-под стражи и отрыли огонь по полицейским и сотрудникам Росгвардии.

В сговор вступили подсудимые Холик Субханов, Фазритдин Хасанов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Хазратхон Додохонов. Последний оказался единственным, кто выжил при отражении нападения.

Впервые о деяниях банды, которая убивала автомобилистов на ночных трассах, стало известно в августе 2014 года. Злоумышленники убили 17 человек.

суды

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