Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида

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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл выиграла суд против таблоида Mail on Sunday, который опубликовал содержание ее личного письма отцу. Об этом сообщает ТАСС.

Высокий суд Лондона постановил, что издание вторглось в частную жизнь герцогини Сассекской, а также нарушило ее авторские права.

О победе Маркл в суде было известно еще в феврале, однако окончательное судебное решение было принято только сейчас. Это связано с тем, что адвокаты издателя газеты Associated Newspapers Ltd (ANL) заявили, что в написании письма участвовал бывший ассистент Маркл Джейсон Кнауф. По мнению ответчика, подтверждение этого факта сделало бы несостоятельным утверждение о частном характере письма.

На заседании в среду, 5 мая, суд рассмотрел показания Кнауфа и юристов Букингемского дворца, которые опровергли позицию представителей ANL, и признал победу герцогини Сассекской в этом деле.

В 2019 году принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. Герцог Сассекский заявил, что это была вынужденная мера против пропаганды. Таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской к отцу, чем нарушил неприкосновенность личной жизни.