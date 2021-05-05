Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида

21:41
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл выиграла суд против таблоида Mail on Sunday, который опубликовал содержание ее личного письма отцу. Об этом сообщает ТАСС.
Высокий суд Лондона постановил, что издание вторглось в частную жизнь герцогини Сассекской, а также нарушило ее авторские права.
О победе Маркл в суде было известно еще в феврале, однако окончательное судебное решение было принято только сейчас. Это связано с тем, что адвокаты издателя газеты Associated Newspapers Ltd (ANL) заявили, что в написании письма участвовал бывший ассистент Маркл Джейсон Кнауф. По мнению ответчика, подтверждение этого факта сделало бы несостоятельным утверждение о частном характере письма.
На заседании в среду, 5 мая, суд рассмотрел показания Кнауфа и юристов Букингемского дворца, которые опровергли позицию представителей ANL, и признал победу герцогини Сассекской в этом деле.
В 2019 году принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. Герцог Сассекский заявил, что это была вынужденная мера против пропаганды. Таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской к отцу, чем нарушил неприкосновенность личной жизни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: