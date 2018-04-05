Протащивший в Москве сотрудника ГИБДД на двери водитель арестован

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве арестовали водителя, который избил инспектора ДПС при проверке документов. Напавшему предъявлено обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", сообщает ТАСС.

Инцидент произошел накануне на Земляном Валу. Инспектор ДПС остановил автомобиль "Ниссан Альмера" и попросил водителя предъявить документы. Однако водитель резко сорвался с места, протащив по дороге инспектора, зацепившегося за дверь.

Также водитель несколько раз ударил инспектора по лицу, пытаясь сбросить его на проезжую часть. У сотрудника ГИБДД диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы.

Установлено, что во время проверки документов водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.