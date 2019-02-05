Прокурор просит до 17 лет колонии членам группировки "Хизб ут-Тахрир"

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В Московском окружном военном суде рассматривают уголовные дела членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в России.

Троим обвиняемым гособвинение запросило по 17 лет колонии строгого режима, еще шестерым – по 13 лет колонии строгого режима, сообщает Агентство "Москва". Фигуранты дела свою вину они отрицают.

Трое членов ячейки были ранее приговорены к срокам от 10 до 11 лет колонии строгого режима. Все они были задержаны на территории Москвы и области.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" – запрещенная в России международная религиозно-политическая организация, ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". Заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов называл эту исламистскую партию самой опасной террористической организацией.

В июле прошлого года в столице задержали одного из вербовщиков этой организации. 30-летний уроженец Таджикистана распространял среди мусульман идеи террористов. Следствие установило, что подозреваемый, находясь на территории Таджикистана, в 2010 году добровольно вступил в "Хизб-ут-Тахрир". О том, что в России группировка запрещена, он знал.